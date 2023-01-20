Кремль ответил на вопрос об установке зенитных ракет на крышах в Москве

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос журналистов о появившихся в соцсетях данных, что на крыше российского военного ведомства и ряде других зданий столицы устанавливаются системы ПВО «Панцирь-С».

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать к Министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности», — заявил Песков.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» может быть размещен на гусеничном или колесном шасси, на прицепе или установлен стационарно.

Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.