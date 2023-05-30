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Атака беспилотников на Москву ,  
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В Шереметьево заявили о штатной работе после атаки дронов на Москву

В аэропорту Шереметьево сообщили о работе в штатном режиме на фоне атаки дронов в Москве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт работает в штатном режиме, подтвердил РБК представитель Шереметьево. До этого о работе московских аэропортов в штатном режиме сообщили в Росавиации.

«РИА Новости» со ссылкой на табло аэропортов «Яндекса» писало, что во Внуково отменены три рейса, в Домодедово задержаны семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Атакованы были как минимум два жилых дома — Ленинский пр-т, 92, корп. 1, и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Собянин заявил, что «никто серьезно не пострадал».

В МЧС рассказали также о взрыве в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу: поселок Московский, улица Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится неподалеку от аэропорта Внуково.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работает ПВО. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он в телеграм-канале.

Теги
Шереметьево аэропорты Москва Сергей Собянин

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