Московские аэропорты не изменили режим работы из-за атаки дронов

В московских аэропортах заявили, что не стали менять режим работы из-за атаки дронов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские аэропорты работают в штатном режиме, сообщили РБК в Росавиации.

В Домодедово заявили, что взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию. Беспилотников в районе аэропорта зафиксировано не было. В аэропортах Внуково и Жуковский также сообщили, что работают в штатном режиме.

«РИА Новости» со ссылкой на табло аэропортов «Яндекса» сообщает, что во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, Шереметьево, Домодедово, Внуково, «Аэрофлота», S7 и других крупнейших авиакомпаний.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Атакованы дронами были как минимум два жилых дома: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, сообщали ТАСС и «РИА Новости». В подъездах двух домов, пострадавших от беспилотника, объявили эвакуацию. Собянин заявил, что «никто серьезно не пострадал».

МЧС сообщили и о взрыве в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу пос. Московский, ул. Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.



