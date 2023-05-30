В МЧС рассказали о последствиях взрыва в Новой Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Признаков пожара по адресу пос. Московский, ул. Атласова, дом 11 нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС сообщил, что на 25-м этаже жилого дома в Новой Москве произошло ЧП, были выбиты окна. Дом находится в поселке Московский, неподалеку от аэропорта Внуково. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что в доме произошел взрыв. По их данным, рядом нашли предметы, похожие на обломки беспилотника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает ПВО. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», —писал он в телеграм-канале.

Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, «никто серьезно не пострадал». Два человека обратились за медпомощью. Дроны атаковали как минимум два жилых дома: Ленинский пр-т, 92, корп. 1 и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6, написали ТАСС и «РИА Новости».