Столкновения сербов и военных на севере Косово. Видео

Video

В трех населенных пунктах в Косово начались беспорядки. В Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, где живет много сербов, мэрами были избраны представители другого народа — албанцы. После того, как новые мэры начали свою работу, местные жители вышли с протестами.

Во время столкновений пострадали более 50 местных жителей и около 40 военнослужащих миссии Североатлантического альянса KFOR (Kosovo Force), которым поручили оцепить местные администрации. Кадры протестов в понедельник, 29 мая — в видео РБК.