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Политика ,  
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Вучич назначил встречу со странами «Квинты» из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Вучич созвал встречу с пятью странами Запада из-за конфликта в Косово
Фото: Laura Hasani / Reuters
Фото: Laura Hasani / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с послами стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) утром 30 мая в связи с обострением в Косово, передает RTS.

«На завтра в 8 часов назначена встреча со странами «Квинты», — сказал Вучич, добавив, что из-за этого он, вероятно, не поедет в Братиславу (цитата по Novosti.rs).

Он рассказал, что до этого, 29 мая, он говорил с представителями «самых важных стран и ЕС».

Также Вучич уточнил число пострадавших со стороны Сербии — 52 человека, у троих из них тяжелые ранения. Со стороны KFOR (Kosovo Force, военная миссия НАТО, действует в Косово с 1999 года) ранен 41 человек, добавил он.

Ситуация между Сербией и Косово вновь обострилась после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов в северных муниципалитетах. На прошедших в апреле муниципальных выборах победили косовские албанцы, поскольку сербы их бойкотировали. После этого в регионе начались протесты, которые переросли в столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Полицейские применяли слезоточивый газ, передавало AP.

Вучич привел армию в боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Он обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что тот допустил «жестокое применение силы» к живущим там сербам. 29 мая глава сербского Минобороны Милош Вучевич доложил, что военные остаются в полной боеготовности и готовы выполнить любое задание, которое даст президент.

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Теги
Александр Вучич Сербия Косово НАТО

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