Генсек НАТО призвал власти Косово к деэскалации

Власти Косово должны принять меры для деэскалации напряженности на севере частично признанной страны. Об этом в своем Twitter написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Приштина должна разрядить ситуацию и не предпринимать никаких односторонних дестабилизирующих шагов», — написал Столтенберг.

Международные силы КФОР, действующие в Косово под эгидой НАТО, продолжат обеспечивать безопасность, обещал Столтенберг.

26 мая на севере Косово вспыхнули протесты. В муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан, где преимущественно проживают сербы, местные жители вышли на протесты к зданиям администраций на фоне того, что руководителями органов местного самоуправления впервые стали албанцы. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.