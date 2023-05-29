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Общество ,  
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Верховная рада Украины утвердила перенос Дня Победы на 8 мая

Верховная рада Украины утвердила празднование 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом
Фото: Павел Гончар / ZUMA / ТАСС
Фото: Павел Гончар / ZUMA / ТАСС

Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому 8 мая в стране будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом говорится в публикации парламента в телеграм-канале.

«Установили 8 мая ежегодно в Украине Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — сказано в сообщении.

Этот законопроект в начале мая внес президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что именно 8 мая большинство стран отмечают окончание Второй мировой войны.

В свою очередь 9 мая на Украине будут праздновать День Европы. С 2003 года этот праздник в стране отмечался в третью субботу мая. Он был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение. Еврокомиссия приветствовала решение Зеленского отмечать праздник 9 мая.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

Раньше на Украине, как и в России, 9 мая праздновали День Победы в Великой Отечественной войне. Однако в 2015 году праздник переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая — святой, священный день», — прокомментировал инициативу Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
День Победы Украина Верховная рада Украины

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