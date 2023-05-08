Песков заявил о священности Дня Победы для многих на Украине

Песков: для многих на Украине День Победы — священный день

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Кремле уверены, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая — святой, священный день», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы, а также предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — пояснил он.

В Верховной Раде заявили, что будут принимать законопроект о праздновании Дня памяти и победы над нацизмом 8 мая в ускоренном режиме. «Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент», — заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (цитата по УНИАН).

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.