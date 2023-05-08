Зеленский предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Песков подтвердил выступление Путина на Параде Победы Политика, 12:27
Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Политика, 12:15
Вратарь «Зенита» заявил, что должен мешок картошки фанату за гол Промеса Спорт, 12:14
Песков заявил о священности Дня Победы для многих на Украине Общество, 12:10
В Кремле назвали чудовищными слова главы ГУР об «убийстве русских» Политика, 12:06
В Свердловской области произошел пожар в исправительной колонии Общество, 12:04
В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Политика, 12:01
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Даниил Медведев потерял лидерство в рейтинге лучших теннисистов сезона Спорт, 11:46
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели Общество, 11:40
Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае санкций против Пекина Политика, 11:35
Кличко заявил о «самой массированной атаке» на Киев Политика, 11:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:21
Не ипотека и прозаичный ремонт: как использовать деньги с умом РБК и Цифра брокер, 11:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании 8 мая Дня победы над нацизмом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий указ в Верховную раду внес президент Владимир Зеленский.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал он.

В свою очередь 9 мая на Украине будет праздноваться День Европы.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине согласно указу президента Леонида Кучмы с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

Раньше на Украине, как и в России, 9 мая праздновали День Победы в Великой Отечественной войне. Однако в 2015 году праздник переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги
Украина День Победы Вторая мировая война нацизм Владимир Зеленский
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Глава ГУР пообещал «убивать русских» до «полной победы» Украины
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter