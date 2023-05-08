Зеленский предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании 8 мая Дня победы над нацизмом

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий указ в Верховную раду внес президент Владимир Зеленский.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал он.

В свою очередь 9 мая на Украине будет праздноваться День Европы.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз. На Украине согласно указу президента Леонида Кучмы с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

Раньше на Украине, как и в России, 9 мая праздновали День Победы в Великой Отечественной войне. Однако в 2015 году праздник переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.