Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию подумать об ошибках

Экс-кандидат в президенты Турции Индже призвал оппозицию подумать о том, что пошло не так

Мухаррем Индже (Фото: Mustafa Kirazli / Getty Images)

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже поздравил действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и призвал оппозицию подумать над своими ошибками.

«Сейчас я призываю оппозицию подумать, что у нас пошло не так», — написал он в Twitter.

Выборы президента Турции проходили в два тура. Во второй помимо Эрдогана вышел кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Согласно данным ЦИКа, Эрдоган победил во втором туре с 52,14% голосов. Явка, по данным канала TRT, составила 84,41%.

Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов. «Я делаю это для своей страны», — пояснил политик. Он обвинил оппонентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына.

До 2018 года Индже был членом Республиканской народной партии, которую возглавляет Кылычдароглу. После проигрыша Эрдогану на президентских выборах 2018 года обвинил партию в недостаточной поддержке и покинул ее.