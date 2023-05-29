В Евросоюзе после победы Эрдогана призвали отказать Турции во вступлении

Ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз. Об этом в интервью WAZ заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

«Последние годы показали, что тесное партнерство [между ЕС и Турцией] важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС», — сказал Вебер, отвечая на вопрос о будущем сотрудничества Анкары и Брюсселя после победы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По этой причине евродепутат призвал прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе.

По словам Вебера, ЕС открыт для дальнейшего сотрудничества со своими непосредственными соседями. «Мы нуждаемся во взаимодействии в вопросе достижения мира между Украиной и Россией, в миграционной политике, экономической модернизации и кипрском вопросе», — подчеркнул он, добавив, что Анкара должна одобрить вступление Швеции в НАТО.

Заявление Вебера прозвучало в день, когда Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции. Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, в том числе из-за соблюдения прав человека.

Соперник Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу в ходе предвыборной кампании обещал возобновить переговоры по вступлению в ЕС.