Военные сообщили об уничтожении двух пунктов дислокации ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил «РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка», — сказал он. Удары наносили с помощью артиллерии, отметил Гордеев.

На этом же направлении украинская сторона потеряла гаубицу «Мста-Б» в районе села Темировка, пикапы в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам, в том числе по пунктам дислокации войск. Так, 9 мая ведомство заявило о ночных ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и складам боеприпасов, что позволило пресечь выдвижение украинских сил в зону боевых действий.

Вечером 11 мая несколько военкоров написали в своих телеграм-каналах о начале наступления украинской стороны. Минобороны России после появления сообщений о «прорывах обороны» на линии боевого соприкосновения заявило, что эти данные не соответствуют действительности. На запорожском, херсонском и купянском направлениях активные действия не ведутся, и обстановка в зоне проведения военной операции не изменилась, отмечали в ведомстве.