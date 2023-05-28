Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на складе после серии взрывов в городе

Кличко сообщил о возгорании склада в Киеве после взрывов

В Голосеевском районе Киева после серии взрывов загорелась крыша трехэтажного складского помещения, сообщил мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составила 700 кв. м. Произошло разрушение строительных конструкций на общей площади 1 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать.

Около 00:10 мск в центральных и восточных регионах Украины начали объявлять воздушную тревогу. Сообщалось о серии взрывов в Киеве и Киевской области. В администрации столицы страны заявили, что работает ПВО. Кличко писал, что в результате «падения обломков беспилотника» возле АЗС в Соломенском районе столицы погиб 41-летний мужчина, пострадала одна женщина.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября прошлого года. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.