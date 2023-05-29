Глава ассоциации назвал количество итальянских компаний в России

Витторио Торрембини (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Примерно у 110 итальянских компаний есть производства в России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости».

По его словам, эти компании выпускают продукты (макароны, сыры, колбасы), строительные материалы, некоторые заняты в фармацевтике, химии.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тыс. людей, — россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти €6 млрд», — сказал Торрембини.

В апреле он говорил РБК, что итальянские компании не планируют уходить с российского рынка и у них есть планы по новым инвестициям в такие отрасли, как строительные материалы и продукты питания. При этом он отметил, что остающиеся работать в России компании сталкиваются со значительными трудностями. «Сложности огромные — логистические, финансовые, в банковском секторе, давление, которое они получают от властей в Италии и Европе. Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений», — заверил Торрембини.

С начала российской специальной военной операции и до конца 2022 года Россию покинули 8,5% западных компаний, следует из исследования экономистов швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта. Из ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% - из Японии и 8,3% из Евросоюза. Среди оставшихся в России 19,5% приходится на компании из Германии.