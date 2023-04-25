Глава итальянской ассоциации заявил об отсутствии планов компаний уходить

Итальянские предприятия остаются в России, несмотря на огромные сложности в работе, сообщил РБК президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. Российский рынок остается интересным, заявил он

Витторио Торрембини (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Итальянские компании не планируют уходить с российского рынка, есть планы по новым инвестициям, сообщил РБК президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. В последнее время, по его словам, только две фирмы продали бизнес, одна из них — это крупная государственная компания Enel, другая — давно имела такие планы. «Кроме компаний из нефтегазового сектора все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию», — заявил Торрембини во время промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Остающиеся работать в России компании сталкиваются со значительными трудностями, рассказывает президент ассоциации. «Сложности огромные — логистические, финансовые, в банковском секторе, давление, которое они получают от властей в Италии и Европе. Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений», — сказал Торрембини. «Россия — это большой рынок, он имеет геополитические и геоэкономическое значение. Это не Непал, это Россия», — объясняет он интерес компаний из Италии в сохранении присутствия в России.

По данным Торрембини, есть несколько компаний, которые планируют инвестировать в России в такие отрасли как строительные материалы и продукты питания. «Я не могу сказать кто, естественно, но у нас три-четыре компании даже готовят инвестиции», — сказал он.

В России работает более сотни итальянских предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

Итальянская энергетическая компания Enel в октябре завершила продажу своей доли в 56,43% в компании «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия» на общую сумму около €137 млн. Таким образом Enel продала все имевшиеся у нее генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной мощности и 300 МВт — ветряной.

На конец февраля прошлого года в стране работало 2400 дочерних организаций 1400 компаний из стран Евросоюза и G7. С начала российской специальной военной операции в феврале прошлого года и до конца 2022 года Россию покинули 8,5% из этих компаний, подсчитали экономисты Саймон Эвенетт из Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD в своем исследовании, которое цитировал журнал Forbes. Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% — из Японии, 8,3% — из Евросоюза, среди остающихся 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% — на компании из США.

По данным другого исследования, проведенного российским Центром стратегических разработок, по состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. Зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе, с конца февраля 2022 года потеряли $200–240 млрд, подсчитал ЦСР (данные на осень прошлого года).

Иностранные компании, которые остались в России, могут рассчитывать на комфортные условия работы, заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин в марте. «Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно», — говорил он. Компании, которые ушли из России, за свои интересы не боролись, сообщал президент России Владимир Путин.