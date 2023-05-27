Захарова пообещала ответ на блокировку счетов российских СМИ в Германии

Счета российских СМИ снова были заблокированы в Германии, на что последует ответ со стороны России. Об этом заявила агентству dpa официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

О каких СМИ идет речь, она не уточнила. При этом Захарова сообщила о готовности Москвы предпринять соответствующие шаги против германских СМИ в России. «Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», — сказала она.

Захарова добавила, что МИД Германии действует втайне от общественности: ранее он открыто отвергал высылку российских дипломатов, но позже они все-таки полетели в Москву. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва не является инициатором недружественных действий, а вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина.

В конце апреля российский МИД сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов, не уточнив их число. По данным «РИА Новости», их более 20 человек.

В Берлине это объяснили желанием снизить активность российских спецслужб в стране. Месяцем ранее издание Focus писало, что власти заподозрили десятки дипломатов в использовании своего статуса с целью получения политических, экономических, военных и научных сведений для диверсионных и дезинформационных операций.

Россия осудила действия Берлина, который «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», и в ответ объявила о высылке более 20 немецких дипломатов. Bild сообщал, что речь шла о 34 дипломатических сотрудниках. Кроме того, российское министерство ввело верхний предел численности сотрудников немецких дипломатических представительств, культурных и иных организаций в России.