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Военная операция на Украине ,  
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Лавров выразил надежду на санкции в отношении Киева после угроз Путину

Министр Лавров: надеюсь, что последуют санкции в отношении Киева после угроз Путину
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Кирилл Кудрявцев / Reuters)

В отношении представителей руководства Украины следует ввести санкции за их угрозы в адрес президента России Владимира Путина, заявил глава МИДа Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

«Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых, и что все заявления о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были <...>, а теперь уже персонально [угрозы] в отношении руководителя суверенного государства Российской Федерации — это серьезнейшая вещь», — сказал Лавров.

8 мая глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его страна продолжит «убивать русских в любой точке мира» до своей полной победы. Позже советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев «ненавидит Россию». 

Замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин находится «на вершине списка» целей страны, потому что он как глава государства «координирует и решает, что происходит». Буданов называл президента России «законной целью», отметив, что ликвидировать его нецелесообразно, поэтому делать этого не пытаются.

В Кремле заявление Киева о том, что Путин — одна из главных целей для украинской разведки, расценили как слова «террористического режима о своих террористических устремлениях». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», на вопрос о том, насколько усилена охрана главы государства.

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Сергей Лавров Владимир Путин санкции Кирилл Буданов Украина
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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