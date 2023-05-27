Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Hill назвала миллиардеров, у которых денег больше, чем у казначейства США Бизнес, 11:39
В Берлине сообщили о решении России выслать сотни немецких служащих Политика, 11:15
Ефимов анонсировал торги на редевелопмент двух участков в Москве Город, 11:12
Медведев опубликовал изображение с Украиной между Ираком и Сирией Политика, 11:08
100 лет Генри Киссинджеру: жизнь и взгляды дипломата в 15 цитатах Политика, 11:01
Фьюри предложил Джошуа провести бой в сентябре на «Уэмбли» Спорт, 10:44
В Косово пять полицейских пострадали при столкновениях с протестующими Политика, 10:42
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Менеджер назвал сроки проведения следующих боев братьев Емельяненко Спорт, 10:14
В Псковской области взрыв повредил здание нефтепровода Политика, 10:07
Почему второй тур президентских выборов в Турции может принести сюрпризы Политика, 10:02
Фавориты дивидендной гонки: топ-5 идей от «ВТБ Мои Инвестиции» Инвестиции, 10:00
Умер чемпион Олимпиады гандболист Игорь Васильев Спорт, 09:47
В СНБО заявили о готовности к контрнаступлению «завтра или через неделю» Политика, 09:42
Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма Общество, 09:34

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Hill назвала миллиардеров, у которых денег больше, чем у казначейства США

The Hill: у Илона Маска и Джеффа Безоса больше денег, чем у казначейства США
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Javier Rojas / Zuma / Global Look Press)

На фоне подступающего дефолта к экономике США число миллиардеров, чье состояние выше $49,47 млрд — столько денег осталось у Минфина страны на выполнение обязательств правительства, — увеличилось до 25. Об этом сообщает The Hill. Подсчеты велись с использованием индекса Bloomberg богатейших людей планеты. Он не учитывает состояние Майкла Блумберга — основателя агентства. Forbes оценивает его состояние примерно в $94,5 млрд.

В списке миллиардеров, чей доход больше остатка на счету казначейства США, присутствуют:

  • гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно — $189 млрд;
  • гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск — $179 млрд;
  • основатель Amazon Джефф Безос — $139 млрд;
  • соучредитель Microsoft Билл Гейтс — $125 млрд;
  • соучредитель Google Ларри Пейдж — $112 млрд;
  • предприниматель, наследница L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс — $87,2 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что к 5 июня США исчерпает ресурсы, имеющиеся для выполнения обязательств, после чего наступит дефолт. Она призвала конгрессменов как можно скорее «защитить доверие и кредитоспособность» Соединенных Штатов и напомнила, что в прошлые разы, когда страна приближалась к дефолту, а решение принималось в последний момент, доверию бизнеса наносился серьезный ущерб. Она отметила, что если конгрессу не удастся увеличить лимит госдолга, это нанесет ущерб также и «мировому лидерству» США и «поднимет вопросы о нашей способности защищать интересы национальной безопасности».

В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн, Йеллен тогда говорила, что деньги могут закончиться к 1 июня. Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

Агентство Reuters сообщало, что Байден и конгрессмены-республиканцы близки к заключению соглашения по увеличению потолка госдолга, при этом ограничив расходы по большинству статей.

Читайте на РБК Pro
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Ажиотаж инвесторов по поводу дивидендов МТС проходит. Что дальше
Тренируем память: топ упражнений актеров для запоминания текстов
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
Теги
миллиардеры дефолт США госдолг Минфин США

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Маккарти объяснил угрозу дефолта бездействием Байдена
Политика
Минфин США призвал конгресс не ждать до последнего из-за риска дефолта
Политика
Конгрессмены отложили обсуждение военной помощи Украине из-за госдолга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter