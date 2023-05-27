The Hill: у Илона Маска и Джеффа Безоса больше денег, чем у казначейства США

Hill назвала миллиардеров, у которых денег больше, чем у казначейства США

Джефф Безос (Фото: Javier Rojas / Zuma / Global Look Press)

На фоне подступающего дефолта к экономике США число миллиардеров, чье состояние выше $49,47 млрд — столько денег осталось у Минфина страны на выполнение обязательств правительства, — увеличилось до 25. Об этом сообщает The Hill. Подсчеты велись с использованием индекса Bloomberg богатейших людей планеты. Он не учитывает состояние Майкла Блумберга — основателя агентства. Forbes оценивает его состояние примерно в $94,5 млрд.

В списке миллиардеров, чей доход больше остатка на счету казначейства США, присутствуют:

гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно — $189 млрд;

гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск — $179 млрд;

основатель Amazon Джефф Безос — $139 млрд;

соучредитель Microsoft Билл Гейтс — $125 млрд;

соучредитель Google Ларри Пейдж — $112 млрд;

предприниматель, наследница L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс — $87,2 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что к 5 июня США исчерпает ресурсы, имеющиеся для выполнения обязательств, после чего наступит дефолт. Она призвала конгрессменов как можно скорее «защитить доверие и кредитоспособность» Соединенных Штатов и напомнила, что в прошлые разы, когда страна приближалась к дефолту, а решение принималось в последний момент, доверию бизнеса наносился серьезный ущерб. Она отметила, что если конгрессу не удастся увеличить лимит госдолга, это нанесет ущерб также и «мировому лидерству» США и «поднимет вопросы о нашей способности защищать интересы национальной безопасности».

В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн, Йеллен тогда говорила, что деньги могут закончиться к 1 июня. Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

Агентство Reuters сообщало, что Байден и конгрессмены-республиканцы близки к заключению соглашения по увеличению потолка госдолга, при этом ограничив расходы по большинству статей.