Путин заявил о готовности идти навстречу Грузии

Путин рассказал, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным решением

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Москва готова делать шаги навстречу Тбилиси, однако их продолжение будет зависеть от действий грузинского правительства. Об этом на встрече с членами «Деловой России» заявил президент Владимир Путин.

«Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», — сказал Путин.

Он также признался, что лично принял решение о возобновлении авиасообщения с Грузией.

«Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», — сказал президент.

10 мая Путин подписал указы об отмене запрета на авиасообщение с Грузией и об отмене визового режима для граждан этой страны при поездках в Россию.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность <…>, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — говорилось в указе.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Российский МИД тогда сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после этого решения пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие «второго фронта».

«Мы гарантируем населению, что в стране будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны», — заявил Гарибашвили.

Он напомнил, что у Грузии уже был военный конфликт с Россией в 2008 году, который принес «тысячу бед» и «разрушительные последствия».

«И вот если мы не проведем хороший анализ и если мы продолжим заниматься безответственной риторикой и безответственными действиями, в том числе внутренних врагов, конечно, будет очень плохо, но, конечно, наше правительство этого не допустит», — пообещал грузинский премьер.