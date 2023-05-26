Лавров призвал США не считать Атлантический океан гарантией безопасности
США сильно заблуждаются, думая, что Атлантический океан обеспечивает их «самосохранение» при угрозе начала третьей мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Но пока Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Российскую Федерацию, считая, что им все сойдет с рук», — отметил министр.
Так Лавров ответил на вопрос журналиста, «отказал ли у Вашингтона инстинкт самосохранения» на фоне обещания поставить Киеву истребители F-16.
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