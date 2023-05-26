Лавров призвал США не считать Атлантический океан гарантией безопасности

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США сильно заблуждаются, думая, что Атлантический океан обеспечивает их «самосохранение» при угрозе начала третьей мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Но пока Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Российскую Федерацию, считая, что им все сойдет с рук», — отметил министр.

Так Лавров ответил на вопрос журналиста, «отказал ли у Вашингтона инстинкт самосохранения» на фоне обещания поставить Киеву истребители F-16.

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