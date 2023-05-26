Песков потребовал разблокировать российские активы за рубежом без условий

Песков: посягнувшие на российские активы страны должны разблокировать их без условий

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Великобритания и другие «посягнувшие на российские активы» страны обязаны разблокировать их без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление британского МИДа, что Лондон может разблокировать российские активы, если Москва обязуется возместить ущерб Киеву.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права», — сказал Песков.

25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что в странах Евросоюза заблокировано более €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центробанка.

В марте прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. В итоге Москва не может использовать около $300 млрд из примерно $640 млрд.

На Западе и в Киеве не раз звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что цель ЕК не заморозить, а конфисковать эти средства. Однако европейские нормы допускают лишь заморозку, поэтому Брюссель работает над соответствующей правовой базой, пояснила она.

Российские власти считают блокировку активов ЦБ за рубежом незаконной и не раз требовали разморозить эти средства.