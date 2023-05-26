Володин обвинил руководство США в «главной финансовой афере» века

Вячеслав Володин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная для обмана других стран. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Политик заявил, что США живут за счет других государств, а их способность самостоятельно обслуживать долги снижается — страна оказалась на грани дефолта, поэтому президент Джо Байден вынужден снова повышать потолок госдолга.

«Главная финансовая афера века», — охарактеризовал Володин происходящее в Соединенных Штатах.

Председатель Думы отметил, что сложившаяся ситуация влечет за собой риски, «доллар становится токсичным», поэтому зависимым от этой валюты странам нужно искать альтернативу.

В январе госдолг США достиг $31,4 трлн. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что если конгресс не повысит или не приостановит действие потолка, то уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.

Байден и Демократическая партия призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий, чтобы не допустить дефолта, а контролирующие палату представителей республиканцы отказываются делать это без сокращения бюджетных расходов.

Ночью Reuters сообщил со ссылкой на источники в правительстве, что президент США и спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти приблизились к соглашению по увеличению потолка госдолга, ограничив при этом расходы по большинству статей.