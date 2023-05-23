Маккарти объяснил угрозу дефолта бездействием Байдена

Президент США «месяцами игнорировал надвигающийся кризис» и сейчас из-за своего бездействия «рискует столкнуться с первым в американской истории дефолтом», отметил спикер палаты представителей конгресса

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти связал угрозу дефолта с бездействием президента Джо Байдена.

«Он [Байден] месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым в американской истории дефолтом», — написал конгрессмен в «Твиттере».

В Белом доме состоялась встреча Байдена и Маккарти, однако достичь соглашения не удалось. При этом оба считают, что договориться все-таки получится. Спикер уже пообещал разговаривать с американским лидером каждый день, пока они не придут к соглашению.

Байден и демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов. Выйти из тупика им пока не удалось.

До этого Маккарти предполагал, что Байден, вероятно, предпочитает «стать первым президентом в истории, объявившим дефолт по долгу», чем договориться.

Министр финансов Джанет Йеллен не раз предупреждала конгресс о возможности дефолта уже 1 июня, если не будут приняты меры. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн. По словам Йеллен, если не повысить потолок или не приостановить его действие, уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.