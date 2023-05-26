Главы Минторга США и Китая обсудили партнерство между странами

Глава Минторга США Джина Раймондо встретилась с коллегой из Китая Ваном Вэньтао и обсудила вопросы в сфере возможного партнерства между странами. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Главы министерств «обсудили вопросы, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, в том числе общие условия в обеих странах для торговли и инвестиций».

Помимо этого, Раймондо выразила обеспокоенность в связи с действиями Китая относительно американских компаний, работающих в республике. Она отметила, что готова продолжать развивать продолжение контактов президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, состоявшихся на Бали в ноябре 2022 года.

14 ноября Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 в Индонезии. Это была их первая встреча в качестве глав государств, до этого они общались только по видеосвязи или телефону.

На встрече лидер Китая заявил, что мир ожидает улучшений отношений между Китаем и США, а сам он рассчитывает на совместную работу с американским президентом по восстановлению связей между государствами. Байден выразил надежду, что они с Си Цзиньпином смогут найти путь для совместной работы над глобальными проблемами, требующих сотрудничества.

21 мая власти Китая заявили, что нашли представляющими угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами американского производителя чипов Micron, и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их. В США назвали эти действия беспочвенными.