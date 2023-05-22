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В США посчитали беспочвенным запрет Китая на продукцию Micron

В Минторге США назвали беспочвенным введенный Китаем запрет на продукцию Micron

В США назвали беспочвенным введенный Китаем запрет на закупку чипов у американского производителя Micron. Об этом представитель Минторга страны заявил Reuters.

«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой никаких оснований. Это действие, как и недавние рейды, нацеленные против других американских фирм, не согласуется с заявлениями Китая об открытом рынке и приверженности прозрачной нормативно-правовой базе», — сказал чиновник.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

21 мая власти Китая заявили, что нашли представляющими угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами американского производителя чипов Micron, и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их.

Проверка в отношении Micron началась в апреле. Пекин стал изучать импорт продукции американской компании «в целях поддержания национальной безопасности». В Micron сообщили, что получили уведомление от Китая и с нетерпением ждут «продолжения дискуссий с китайскими властями».

Аналитики считают, что Micron стал очевидной целью Китая, поскольку Пекину будет легче заменить ее продукцию чипами южнокорейских конкурентов — Samsung и SK Hynix.

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После того, как Китай запретил закупать продукцию Micron, акции Samsung Electronics и SK Hynix выросли на торгах. Акции первой выросли на 0,7% второй — на 1,1%. Обе компании не стали комментировать ситуацию.

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