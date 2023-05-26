Медведев предостерег США от выбора в президенты «парня с деменцией»

Медведев о выборах в США: главное, чтобы не выбрали парня с деменцией

Для России в американских выборах президента, запланированных в 2024 году, главное, чтобы «не выбрали парня с деменцией». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает «РИА Новости».

«А выбрать могут», — сказал Медведев. Он также дал совет американскому предпринимателю Илону Маску для того, чтобы он мог стать президентом. «Маск оказался неожиданно нашим парнем», — отметил зампред Совбеза, добавив, что Маск не сможет баллотироваться из-за «не натурального происхождения».

«Я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить Конституцию», — посоветовал Медведев. Из второй статьи документа следует, что ни один человек, не являющийся гражданином США по праву рождения или гражданином США на момент принятия Конституции, не может занимать должность президента. Маск родился и вырос в ЮАР, также у него есть гражданства США и Канады.

Еще один кандидат в президенты США Дональд Трамп получил от Медведева оценку «хороший парень, но трусоват». Он отметил, что России исторически всегда было легче работать с республиканцами.

Ранее Байден назвал себя самым опытным претендентом на должность лидера государства из всех, кто когда-либо баллотировался в президенты. Отвечая на вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, Байден отметил, что набрался «чертовски много мудрости». 25 апреля он официально объявил о своем участии в президентских выборах США.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

Трамп начал свою предвыборную кампанию в январе. 24 мая его главный соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, вступил в президентскую гонку.