Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
В Днепре и Харьковской области прогремели взрывы Политика, 03:46
Georgian Airways оценила срок превращения Тбилиси в транзитный хаб Бизнес, 03:38
Медведев предостерег США от выбора в президенты «парня с деменцией» Политика, 03:35
На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу Политика, 03:05
Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке Политика, 02:54
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы на мозгах людей Технологии и медиа, 02:49
МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие Политика, 02:28
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд Бизнес, 02:05
Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине Политика, 01:49
Аналитики назвали Эр-Рияд крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу Бизнес, 01:21
В Татарстане начался пожар в исправительной колонии Общество, 01:12
В Туапсе произошло третье за последние десять дней землетрясение Общество, 00:46
«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за 6 лет не пробился в Лигу чемпионов Спорт, 00:27
США ввели санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина Политика, 00:25

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Медведев предостерег США от выбора в президенты «парня с деменцией»

Медведев о выборах в США: главное, чтобы не выбрали парня с деменцией

Для России в американских выборах президента, запланированных в 2024 году, главное, чтобы «не выбрали парня с деменцией». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает «РИА Новости».

«А выбрать могут», — сказал Медведев. Он также дал совет американскому предпринимателю Илону Маску для того, чтобы он мог стать президентом. «Маск оказался неожиданно нашим парнем», — отметил зампред Совбеза, добавив, что Маск не сможет баллотироваться из-за «не натурального происхождения».

«Я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить Конституцию», — посоветовал Медведев. Из второй статьи документа следует, что ни один человек, не являющийся гражданином США по праву рождения или гражданином США на момент принятия Конституции, не может занимать должность президента. Маск родился и вырос в ЮАР, также у него есть гражданства США и Канады.

Еще один кандидат в президенты США Дональд Трамп получил от Медведева оценку «хороший парень, но трусоват». Он отметил, что России исторически всегда было легче работать с республиканцами.

Ранее Байден назвал себя самым опытным претендентом на должность лидера государства из всех, кто когда-либо баллотировался в президенты. Отвечая на вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, Байден отметил, что набрался «чертовски много мудрости». 25 апреля он официально объявил о своем участии в президентских выборах США.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

Читайте на РБК Pro
Как потребители оценивают работу контакт-центров — опрос Ventra Go!
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи

Трамп начал свою предвыборную кампанию в январе. 24 мая его главный соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, вступил в президентскую гонку.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев выборы президента США Джо Байден Илон Маск Дональд Трамп
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Трамп пожелал сопернику на президентских выборах «нападок леворадикалов»
Политика
Трамп ответил на выдвижение Десантиса видео с Гитлером и дьяволом
Политика
Маккарти объяснил угрозу дефолта бездействием Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter