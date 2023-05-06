Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США

Байден: у меня больше опыта, чем у любого претендента на пост США за все время выборов

Действующий президент США Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на должность лидера государства из всех, кто когда-либо баллотировался в президенты. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Отвечая на вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, Байден отметил, что набрался «чертовски много мудрости». «Мне известно больше, чем большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост, и я думаю, что доказал свою честность и эффективность», — заявил американский лидер.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

25 апреля Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году. Он заявил, что хочет закончить работу, которую начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой.

В ноябре 2022 года Байден утверждал, что решение о его выдвижении на второй срок будет зависеть от состояния здоровья и обсуждений с семьей. При этом, по информации The Wall Street Journal, в декабре 2022 года советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. По традиции они проходят в ноябре, а инаугурация нового главы государства — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от Республиканской партии также заявил экс-президент Дональд Трамп, в январе он начал свою предвыборную кампанию.