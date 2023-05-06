Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Участника штурма Капитолия приговорили к самому большому сроку по делу Политика, 04:00
Минздрав допустил сокращение времени продажи крепкого алкоголя Общество, 03:44
Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США Политика, 03:30
В ООН сообщили о тупике в переговорах о зерновой сделке Политика, 03:05
Во время пожара на химзаводе Shell в Техасе пострадали шесть человек Общество, 03:01
В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России Политика, 02:26
Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки Политика, 02:21
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова Общество, 02:00
Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию Общество, 02:00
В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа Общество, 01:23
В Киеве заметили падение эффективности HIMARS из-за российских «глушилок» Политика, 01:19
СК оценит действия депутата Украины после драки с делегатом России Политика, 01:01
МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном Политика, 01:00
Минцифры вернуло проект о едином реестре воинского учета после сбоя Технологии и медиа, 00:40
Политика ,  
0 

Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США

Байден: у меня больше опыта, чем у любого претендента на пост США за все время выборов

Действующий президент США Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на должность лидера государства из всех, кто когда-либо баллотировался в президенты. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Отвечая на вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, Байден отметил, что набрался «чертовски много мудрости». «Мне известно больше, чем большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост, и я думаю, что доказал свою честность и эффективность», — заявил американский лидер.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

25 апреля Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году. Он заявил, что хочет закончить работу, которую начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой.

В ноябре 2022 года Байден утверждал, что решение о его выдвижении на второй срок будет зависеть от состояния здоровья и обсуждений с семьей. При этом, по информации The Wall Street Journal, в декабре 2022 года советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. По традиции они проходят в ноябре, а инаугурация нового главы государства — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от Республиканской партии также заявил экс-президент Дональд Трамп, в январе он начал свою предвыборную кампанию.

Теги
Персоны
Джо Байден США президент выборы президента США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Соперник Трампа Десантис призвал к прекращению огня на Украине
Политика
Трамп пообещал при переизбрании решить конфликт на Украине до инаугурации
Политика
Байден выбрал кандидата на самую высокопоставленную должность в армии США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter