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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин заявил, что ситуация по Карабаху идет к регулированию

Президент России Путин: ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Владимир&nbsp;Путин и&nbsp;Никол&nbsp;Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / МИА «Россия сегодня» / kremlin.ru)

Ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по отдельности. РБК вел трансляцию.

«Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер», — сказал Путин.

Встреча прошла по приглашению российского президента.

До этого Пашинян и Алиев устроили перепалку из-за использования азербайджанским лидером термина «зангезурский коридор». По словам Пашиняна, эту фразу используют для выражения территориальных претензий к Армении, хотя в трехстороннем заявлении России, Армении и Азербайджана идет речь только о Лачинском коридоре, соединяющем армянскую территорию с Нагорным Карабахом. Алиев заявил, что не подразумевал каких-либо территориальных претензий. Также лидеры не смогли договориться по вопросу функционирования Лачинского коридора: Пашинян напомнил, что он заблокирован, Алиев с этим не согласился.

Ранее премьер-министр Армении, говоря о предстоящих переговорах, заявил, что соглашение о мире он и Алиев на этой встрече вряд ли подпишут, при этом не исключив открытия коммуникаций и достижения «общего знаменателя».

22 мая Пашинян сказал, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана. По его словам, «вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку».

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Статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, а стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В январе этого года Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и выразил готовность возобновить переговоры как можно скорее.

Переговоры о решении армяно-азербайджанского конфликта идут не только в России: 1 июня должен пройти саммит Европейского политического сообщества, где состоятся переговоры между главой Евросовета Шарлем Мишелем, президента Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, Алиевым и Пашиняном. 22 мая последний допустил, что мирный договор может быть подписан на этой встрече.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Теги
Персоны
Армения Азербайджан Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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