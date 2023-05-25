Пашинян и Алиев поспорили из-за коридоров

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве из-за термина «зангезурский коридор». В спор вмешался Путин, указав на более важные договоренности, которые удалось достичь

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Илья Питалев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве из-за использования азербайджанским лидером термина «зангезурский коридор», передает «РИА Новости».

По словам Пашиняна, эту фразу используют для выражения территориальных претензий к Армении. Он указал на то, что в трехстороннем заявлении России, Армении и Азербайджана говорится лишь о Лачинском коридоре, который соединяет армянскую территорию с Нагорным Карабахом.

Алиев в свою очередь заверил, что под словами «зангезурский коридор» он не подразумевал никаких территориальных претензий, указав на то, что термин широко используется в международном сообществе.

Помимо этого лидеры не договорились по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, тогда как Алиев с этим не согласился.

Президент России Владимир Путин вмешался в диалог, отметив, что, несмотря на имеющиеся противоречия, есть договоренность по вопросу территориальной целостности — и она может стать базой для других договоренностей.