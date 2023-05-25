Пашинян и Алиев поспорили из-за коридоров
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве из-за использования азербайджанским лидером термина «зангезурский коридор», передает «РИА Новости».
По словам Пашиняна, эту фразу используют для выражения территориальных претензий к Армении. Он указал на то, что в трехстороннем заявлении России, Армении и Азербайджана говорится лишь о Лачинском коридоре, который соединяет армянскую территорию с Нагорным Карабахом.
Алиев в свою очередь заверил, что под словами «зангезурский коридор» он не подразумевал никаких территориальных претензий, указав на то, что термин широко используется в международном сообществе.
Помимо этого лидеры не договорились по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, тогда как Алиев с этим не согласился.
Президент России Владимир Путин вмешался в диалог, отметив, что, несмотря на имеющиеся противоречия, есть договоренность по вопросу территориальной целостности — и она может стать базой для других договоренностей.
Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) — разделяет Сюникская область Армении (азербайджанское название — Зангезур). В период СССР Азербайджан с Нахичеванью связывал зангезурский коридор — автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги.
Однако после распада СССР и начала первой Карабахской войны сообщение на этом участке прекратилось. Железнодорожное полотно было разобрано, сухопутная связь НАР с Азербайджаном прервана.
В 2020 году началась вторая Карабахская война. ВС Азербайджана удалось выйти к Сюникской области. 9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Ереван гарантировал безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и НАР.
В Азербайджане стали готовиться к прокладке зангезурского коридора. Алиев 20 апреля 2021 года заявил, что Баку выполнит задачу независимо от того, хочет этого Ереван или нет. Он также назвал Зангезур захваченной территорией.
Пашинян счел заявление Алиева провокацией. В Армении опасаются, что строительство зангезурского коридора отрежет страну от иранской границы и что Баку будет претендовать на Сюникскую область.