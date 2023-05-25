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Политика ,  
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«Газпром» опроверг переговоры об управлении над турецкой BOTAS

Газпром опроверг сообщения о переговорах об управлении турецкой компанией BOTAS
Фото: BOTAŞ
Фото: BOTAŞ

«Газпрому» опроверг информацию о намерении получить в управление государственную нефтегазовую турецкую компанию BOTAS.

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление «Газпрому» турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении компании, опубликованном в ее телеграм-канале.

23 мая о возможной передаче BOTAS в управление «Газпрому» рассказал Али Ариф Актюрк, бывший начальник отдела закупок газа компании BOTAS.

«[Алексей Миллер, глава «Газпрома»] заявил, что они могли бы принять BOTAS в обмен на их дебиторскую задолженность после выборов. <...> Если нынешняя администрация Эрдогана сохранится, это будет обсуждаться за закрытыми дверями», — сказал он.

В начале мая министр энергетики и природных ресурсов Турции говорил, что страна провела переговоры с «Газпромом» об отсрочке части платежей за российский газ.

О том, что турецкая сторона попросила «Газпром» об отсрочке, в прошлом октябре сообщил глава Минфина республики Нуреддин Небати. Россия, крупнейший поставщик газа для Турции, ежегодно поставляет республике 26 млрд куб. м топлива. Донмез говорил, что почти треть потребности страны в газе покрывает российская сторона.

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Теги
Турция Газпром газ

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