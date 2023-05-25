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Политика ,  
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Патрушев назвал Китай следующей целью США после России

Патрушев: США хотят справиться с Россией, чтобы потом взяться за Китай
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США хотят «справиться с Россией», чтобы затем взяться за Китай, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Вашингтон заинтересован в ослаблении России и Китая как «центров многополярного мира». «Если они [США] считают, что могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно, — это Китай», — сказал Патрушев журналистам по итогам международной встречи по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

«То, что они сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем», — добавил он.

Китай считает Тайвань частью своей территории, а воссоединение с ним — «целью всех китайцев». В то же время США за последнее время провели несколько встреч с тайваньскими властями на высоком уровне. После визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в регион в августе прошлого года Китай регулярно поводит военные маневры возле острова.

С 1979 года в США действует закон, по которому Вашингтон может поставлять Тайваню оборонительное вооружение. В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты собираются передать острову партию вооружений на $500 млн. Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн подтвердил, что власти ведут с Пентагоном переговоры о бесплатных поставках оружия в течение четырех месяцев.

Американский президент Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон и союзники ответят Китаю, если тот решит действовать против Тайваня. Он пообещал «поддерживать способность Тайваня защищать себя».

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Теги
Персоны
Николай Патрушев США Китай Россия Тайвань
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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