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Пекин ответил на слова Сунака об угрозе глобальной безопасности от Китая

МИД КНР: G7 не одурачить мир заявлениями об угрозе мировой безопасности со стороны Китая
Хуа Чуньин
Хуа Чуньин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Страны «Большой семерки» (G7) не смогут «одурачить мир», называя Китай угрозой глобальной безопасности, заявила официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.

«Некоторые члены G7 назвали Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Серьезно? Реальному миру не промыть мозги, [его] не одурачить», — написала она.

«Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законные правительства в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?» — продолжила дипломат.

Китай, по ее словам, выступает «двигателем № 1» мировой экономики, которой обеспечивает больший рост, чем все страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) вместе взятые. Страна выступает главным торговым партнером для более чем 140 государств мира. Кроме того, Китай занимает второе место по объему средств, направленных на проведение миротворческих операций ООН, заявила Чуньин.

Представитель китайского МИДа сопроводила посты несколькими картинками. На одной из них лягушка задается вопросом, можно ли приравнять мир к G7. На второй приводятся данные, согласно которым на страны G7 приходится 10% населения и 16% территории мира. Источник данных при этом не приводится. На третьей картинке со ссылкой на данные Всемирного банка утверждается, что Китай в 2013–2021 годах внес больший вклад в рост мирового ВВП, чем все страны G7 (38,6 против 25,7% соответственно).

По данным Всемирного банка, в 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1%. (7,5% — у Великобритании, 6,8% — у Франции, 6,7% — у Италии, 5,9% — у США, 4,5% — у Канады, 2,6% — у Германии, 1,7% — у Японии).

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О том, что КНР представляет собой угрозу глобальной безопасности, заявил на саммите G7 в Хиросиме премьер Великобритании Риши Сунак.

22 мая Пекин обвинил Токио в попытках «очернить» Китай на саммите G7. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун в связи с этим вызвал японского посла Таре Хидэо. Япония, как утверждает китайский МИД, сотрудничает с другими странами с этой целью.

Politico предупреждало перед саммитом об опасности для единства стран G7 из-за «китайской угрозы». По данным издания, Япония и США серьезно относятся к возможному вторжению Китая на Тайвань и стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Пекину, однако некоторые члены «Большой семерки» не считают эту угрозу приоритетной.

Теги
Китай угроза G7 Риши Сунак
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