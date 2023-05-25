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Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши

Лукашенко ответил на угрозы из Польши устроить восстание в Белоруссии словами «мы готовы»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В Белоруссии давно знают о подготовке Варшавой очередного мятежа в стране. Так белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал слова бывшего замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.

«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны <...> Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — заявил Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что несколько месяцев назад уже говорил о подготовке восстания или революции в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, комментируя слова Скшипчака, заявил, что Польша намерена открыто вмешиваться в дела других стран, а польское руководство буквально «заходится в истериках русофобии».

Материал дополняется

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Белоруссия Александр Лукашенко Польша

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