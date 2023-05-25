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Подрыв «Северных потоков» ,  
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МИД обвинил Германию, Данию и Швецию в отказе от диалога по Nord Stream

МИД обвинил ФРГ, Данию и Швецию в отсутствии у России данных по «Северным потокам»
Утечка газа из газопровода &laquo;Северный поток&raquo;, архивное фото
Утечка газа из газопровода «Северный поток», архивное фото (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Послов Германии, Дании и Швеции вызвали в МИД России, сообщается на сайте дипломатического ведомства. Им заявили протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по взрывам на газопроводах системы «Северный поток».

Российские власти считают неприемлемым «уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле». МИД считает, что эти страны не заинтересованы в установлении подлинных обстоятельств диверсии, а наоборот, «затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления». Тем временем в СМИ «сбрасываются «утечки» малоправдоподобных версий» случившегося, отметили в министерстве.

Россия намерена и дальше добиваться от Берлина, Копенгагена и Стокгольма «всеобъемлющего расследования» взрывов с обязательным подключением Москвы.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года в территориальных водах Германии, Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин называл ответственными за взрывы «англосаксов».

Газеты The New York Times, Die Zeit и The Washington Post писали о возможном участии в подрыве «проукраинской группировки». Путин назвал эту версию «чушью». «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — говорил он.

Киев отрицает свое отношение к взрывам. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна не причастна к подрыву «Северных потоков», а материалы подобного характера в СМИ «играют на руку России» и публикуются с целью замедлить поддержку Украины.

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Теги
Северный поток МИД протест

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