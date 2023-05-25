Bild назвала цель учений НАТО в Германии

Учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для российского руководства на фоне боевых действий на Украине: Европа может защитить себя, пишет газета Bild.

Учения Air Defender 23 пройдут с 12 по 23 июня в Германии. В них примут участие 25 членов альянса. За время тренировок в воздух поднимут 240 самолетов. Они станут крупнейшими военно-воздушными учениями за историю альянса.

НАТО планировало провести эти учения еще в 2018 году, однако воплотить задумку решили только после начала российской военной операции.

«Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: в худшем случае мы сможем защитить себя. Мы демонстрируем, что можем собрать силы в течение нескольких часов», — заявил генерал-лейтенант бундесвера Инго Герхарц, инспектор ВВС в Ганновере.

На июль запланирован саммит НАТО. По данным агентства Reuters, на нем члены альянса примут документы, в которых впервые после окончания холодной войны будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией.

Недопущение расширения НАТО за счет постсоветских республик было одной из заявленных целей российской спецоперации на Украине. После начала боевых действий Киев подал заявку на ускоренное членство в НАТО, также в военный альянс вступила Финляндия. В ноябре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что многонациональная группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза, более чем до 30 тыс. человек. Также министр высказал мнение, что размер этой группировки в ближайшее время может еще увеличиться.