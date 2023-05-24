Нарышкин ответил на сообщения о ранении главкома ВСУ

Сергей Нарышкин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Россия получает информацию о состоянии главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но данные о его ранении нельзя считать достоверными на сто процентов. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«Конечно, мы получаем информацию. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал он.

Ранее агентство писало, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ. Он уточнял, что удар нанесли близ села Посад-Покровское в Херсонской области. Дату собеседник агентства не называл.

Залужного, по его словам, после удара перевезли в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве. Там главнокомандующему провели трепанацию черепа, говорил источник.

Главнокомандующий не сможет продолжить службу из-за ранений, утверждал собеседник агентства. Ситуацию, по его словам, усугубляет сахарный диабет второго типа, которым болен Залужный. «Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — говорил он.

О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщали российские телеграм-каналы. Так, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что Залужный лежит в главном военном клиническом госпитале и находится в критическом состоянии. Журналист утверждал, что командующего ранили 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области. Украинское Минобороны эти данные опровергало.

10 мая Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО по видеосвязи. Главком сослался на «напряженную оперативную ситуацию на земле». Замминистра обороны Анна Маляр 21 мая сказала, что Залужный на месте и «делает свою работу».

Через три дня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что главнокомандующий представил доклад на ставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.