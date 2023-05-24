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Военная операция на Украине ,  
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Киев после данных о ранении Залужного сообщил о его докладе Зеленскому

Валерий Залужный представил президенту Украины доклад на ставке, заявил секретарь СНБО. «РИА Новости» со ссылкой на источник ранее сообщило, что главком ВСУ пострадал при ракетном ударе Российской армии
Валерий Залужный (слева) и&nbsp;Андрей Ермак
Валерий Залужный (слева) и Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он написал об этом в Twitter после того, как российское госагентство «РИА Новости» сообщило, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара Российской армии. Агентству об этом сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.

«Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки», — написал Данилов в Twitter.

«РИА Новости» передавало, что удар был нанесен близ села Посад-Покровское Херсонской области, дата не уточнялась. Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник агентства. Собеседник утверждал, что после полученных ранений Залужный не сможет продолжить службу.

О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщили российские телеграм-каналы. Так, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что Залужный лежит в главном военном клиническом госпитале, его состояние критическое. По данным журналиста, командующий был ранен 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны Украины эти данные опровергало.

10 мая Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО по видеосвязи, сославшись на «напряженную оперативную ситуацию на земле». Замминистра обороны Анна Маляр 21 мая заявила, что главком на месте и «делает свою работу».

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Теги
Андрей Гатинский, Юлия Волкова Юлия Волкова
Валерий Залужный Владимир Зеленский ВСУ Минобороны Украины

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