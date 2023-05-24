Киев после данных о ранении Залужного сообщил о его докладе Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он написал об этом в Twitter после того, как российское госагентство «РИА Новости» сообщило, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара Российской армии. Агентству об этом сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.
«Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки», — написал Данилов в Twitter.
«РИА Новости» передавало, что удар был нанесен близ села Посад-Покровское Херсонской области, дата не уточнялась. Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник агентства. Собеседник утверждал, что после полученных ранений Залужный не сможет продолжить службу.
О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщили российские телеграм-каналы. Так, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что Залужный лежит в главном военном клиническом госпитале, его состояние критическое. По данным журналиста, командующий был ранен 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны Украины эти данные опровергало.
10 мая Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО по видеосвязи, сославшись на «напряженную оперативную ситуацию на земле». Замминистра обороны Анна Маляр 21 мая заявила, что главком на месте и «делает свою работу».