«Эконика» ответила на сообщения о закрытии «последнего бизнеса Пугачевой»

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Торговую марку Alla Pugachova, под которой певица Алла Пугачева выпускала собственную линейку одежды, ребрендировали в Ekonika Premium осенью 2021 года, «Эконика» продолжает ее развивать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что осенью 2021 года сообщили клиентам о смене бренда.

«С тех пор у нас ничего не изменилось — мы как развивали, так и продолжаем развивать эту линию. Коллекции прошлых сезонов под товарным знаком Alla Pugachova еще могут находиться в продаже у нас на сайте и на маркетплейсах», — пояснили в «Эконике».

В компании заявили, что ценят «многолетний опыт сотрудничества» с поставщиком этой линии. При этом там подчеркнули, что «Эконика» не имеет отношения к дизайну и производству коллекций.

Внимание на исчезновение с сайта «Эконики» почти всех коллекций одежды и обуви, разработанных Пугачевой, обратила «Комсомольская правда». Газета писала, что Пугачева закрыла «последний бизнес» в России, и сейчас остатки вещей ее марки распродают.

После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж артист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. В августе прошлого и мае этого года певица ненадолго приезжала в Россию.

После того как Галкина признали иноагентом, Пугачева выступила в поддержку супруга. Она заявила, что солидарна с мужем, которого считает порядочным человеком и патриотом России. Певица попросила внести в реестр иностранных агентов и себя. Критикам певица ответила, что они «были холопами, а стали рабами».

В ноябре Пугачева подала заявку на закрытие своей последней работавшей в России компании — ООО «АБП». По информации СПАРК, у нее есть права на ведение деятельности в области звукозаписи и издании музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и т.д. Кроме «АБП» у Пугачевой в России не было действующих компаний.