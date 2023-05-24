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«Эконика» ответила на сообщения о закрытии «последнего бизнеса Пугачевой»

«Эконика»: марку Пугачевой Alla Pugachova ребрендировали, сеть не прекращала работу с ней
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Торговую марку Alla Pugachova, под которой певица Алла Пугачева выпускала собственную линейку одежды, ребрендировали в Ekonika Premium осенью 2021 года, «Эконика» продолжает ее развивать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что осенью 2021 года сообщили клиентам о смене бренда.

«С тех пор у нас ничего не изменилось — мы как развивали, так и продолжаем развивать эту линию. Коллекции прошлых сезонов под товарным знаком Alla Pugachova еще могут находиться в продаже у нас на сайте и на маркетплейсах», — пояснили в «Эконике».

В компании заявили, что ценят «многолетний опыт сотрудничества» с поставщиком этой линии. При этом там подчеркнули, что «Эконика» не имеет отношения к дизайну и производству коллекций.

Внимание на исчезновение с сайта «Эконики» почти всех коллекций одежды и обуви, разработанных Пугачевой, обратила «Комсомольская правда». Газета писала, что Пугачева закрыла «последний бизнес» в России, и сейчас остатки вещей ее марки распродают.

После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж артист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. В августе прошлого и мае этого года певица ненадолго приезжала в Россию.

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После того как Галкина признали иноагентом, Пугачева выступила в поддержку супруга. Она заявила, что солидарна с мужем, которого считает порядочным человеком и патриотом России. Певица попросила внести в реестр иностранных агентов и себя. Критикам певица ответила, что они «были холопами, а стали рабами».

В ноябре Пугачева подала заявку на закрытие своей последней работавшей в России компании — ООО «АБП». По информации СПАРК, у нее есть права на ведение деятельности в области звукозаписи и издании музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и т.д. Кроме «АБП» у Пугачевой в России не было действующих компаний.

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Алла Пугачева ребрендинг Эконика новости
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий

18 июня 1976 года

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