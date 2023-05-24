В Госдуме заявили о планах создать в России свой аналог «Википедии»

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В России создадут аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» под названием «Русвики». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, представитель «Единой России» Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

О создании сервиса, по словам Горелкина, объявили в ходе Российского интернет-форума (РИФ). «Объявлено о создании аналога «Википедии». Которая будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом», — написал он.

Власти считают, что «Википедия», нарушает российское законодательство. Так, соответствующие маркировки появляются возле ссылок на энциклопедию в поисковой выдаче «Яндекса». Это связано с тем, что головная компания Wikimedia Foundation не открыла представительство в России, как того требует закон о приземлении, пояснял РБК исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation нарушает российское законодательство, так как «Википедия» не удаляет «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».

У российских властей с начала спецоперации неоднократно возникали претензии к работе энциклопедии. В марте Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ведомстве объяснили, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», и о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

В апреле ведомство высказало претензии из-за статьи о президенте России Владимире Путине (в частности, из-за разделов «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». Регулятор требовал удалить статьи «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Вместо «Википедии» власти рекомендуют использовать отечественный портал «Знания», который работает на базе Большой российской энциклопедии, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. В августе 2022 года Горелкин объявил о запуске еще одного аналога «Википедии» — энциклопедии «Руниверсалис». Интерфейс сервиса похож на интерфейс «Википедии».

Планов блокировать «Википедию» у Минцифры нет, говорил Шадаев. В Кремле, в свою очередь, заявили, что в России необходимо создать свой аналог энциклопедии, прежде чем закрывать к ней доступ.