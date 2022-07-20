«Википедия» объяснила появившуюся в поисковиках маркировку

Требование Роскомнадзора о маркировке ссылок на страницы «Википедии» связано не с публикациями, а с нарушением закона о приземлении, сказал глава российского подразделения энциклопедии

Станислав Козловский (Фото: Wikimedia Commons)

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать ссылки из «Википедии» в выдаче потому, что головная компания Wikimedia Foundation не открыла представительство в России, а не из-за какой-либо информации на сайте. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Он указал на то, что Роскомнадзор применил ст. 11 Федерального закона 236 «О приземлении». Согласно ей, операторы поисковиков, которые распространяют рекламу в российском интернете, должны давать пользователям информацию о ресурсе при выдаче по их запросам.

«Что значит реклама, непонятно. Рекламу Wikimedia Foundation в поисковиках не дает. Там идет речь о рекламе в законе. Соответственно, если они просто будут гиперссылку в поисковой выдаче трактовать как рекламу, это странно, потому что реклама подразумевает, что кто-то за это платит, чтобы попасть в эту ссылку», — сказал Козловский.

Закон «О приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязал зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Изначально Роскомнадзор не требовал «приземления» от «Википедии», однако в мае внес компанию в список.

С начала военных действий на Украине у российских властей не раз возникали претензии к «Википедии». В марте Роскомнадзор пригрозил заблокировать энциклопедию из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». Материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями», указывали в Роскомнадзоре. Ведомство сочло эту информацию недостоверной.

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В апреле «Википедия» получила от Роскомнадзора претензии к статье о президенте Владимире Путине — в частности, к разделам «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». Тогда же регулятор потребовал удалить статьи: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». Ни одна из этих статей не была удалена.

Уже в мае Роскомнадзор пригрозил Wikimedia штрафом до 4 млн руб. из-за англоязычных статей с «недостоверной информацией о целях и форме» российской спецоперации на Украине, а также «об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры».

20 июля ведомство обязало поисковые системы информировать пользователей о том, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation нарушает российское законодательство.

По его версии, мера понуждения была связана с тем, что «Википедия» не удаляет «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Меры будут действовать до тех пор, пока «Википедия» не устранит нарушения.