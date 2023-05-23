Появилось видео с техникой украинских диверсантов в Белгородской области

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видны уничтоженные американские бронемашины и бронеавтомобиль украинского производства «Варта». Минобороны ранее сообщало об уничтожении четырех БМП и пяти пикапов диверсантов

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

О вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область накануне сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Спустя сутки Минобороны сообщило, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.

По словам Гладкова, в результате атаки ДРГ погиб один мирный житель, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая). В Киеве причастность к инциденту опровергли.