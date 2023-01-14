Додик объяснил вручение Путину ордена Республики Сербской

Республика Сербская наградила президента России Владимира Путина орденом, так как он поддерживает Дейтонское соглашение, благодаря которому создана Босния и Герцеговина. Об этом заявил ее президент Милорад Додик, передает национальное телевидение Республики Сербской.

«Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он нас уважает и поддерживает международное [Дейтонское] соглашение на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина», — сказал президент республики. «А как крупные европейские страны объяснят, что на пике санкций против России у некоторых из них даже наблюдается повышенный уровень товарооборота с русскими? И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — продолжил он.

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Вместе они составляют Боснию и Герцеговину. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет не один президент, а коллективный Президиум, куда входят три президента, от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами.

Додик отвечал на критику главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, которая назвала награду Путину от Республики Сербской «пощечиной всему миру». Он добавил, что у сербов есть выражение, «будто специально придуманное» для дипломата: «каждое слово требует пощечины».

О том, что российский президент удостоен награды, Додик объявил 8 января. Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов допустил, что Додик приедет в Москву, чтобы лично вручить Путину орден на ожерелье. Он добавил, что для Додика найдут возможность посетить город.