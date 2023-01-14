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Додик объяснил вручение Путину ордена Республики Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик объяснил вручение ордена Путину

Республика Сербская наградила президента России Владимира Путина орденом, так как он поддерживает Дейтонское соглашение, благодаря которому создана Босния и Герцеговина. Об этом заявил ее президент Милорад Додик, передает национальное телевидение Республики Сербской.

«Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он нас уважает и поддерживает международное [Дейтонское] соглашение на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина», — сказал президент республики. «А как крупные европейские страны объяснят, что на пике санкций против России у некоторых из них даже наблюдается повышенный уровень товарооборота с русскими? И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — продолжил он.

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Вместе они составляют Боснию и Герцеговину.

В Боснии и Герцеговине страну возглавляет не один президент, а коллективный Президиум, куда входят три президента, от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами.

Додик отвечал на критику главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, которая назвала награду Путину от Республики Сербской «пощечиной всему миру». Он добавил, что у сербов есть выражение, «будто специально придуманное» для дипломата: «каждое слово требует пощечины».

О том, что российский президент удостоен награды, Додик объявил 8 января. Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов допустил, что Додик приедет в Москву, чтобы лично вручить Путину орден на ожерелье. Он добавил, что для Додика найдут возможность посетить город.

Теги
Республика Сербская Милорад Додик Владимир Путин орден
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