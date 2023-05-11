Лидер боснийских сербов объявил о планах встретиться с Путиным

Милорад Додик (в центре) (Фото: РИА Новости / Getty Images)

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик встретится в Москве 23 мая с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РТРС.

Додик заявил, что обсудит с Путиным «важные геополитические вопросы», а также экономические проекты. По его словам, он не будет обсуждать поставки оружия с президентом России, но Додика интересует, «каким видится мир будущего» для Путина и сможет ли Республика Сербская к нему «приспособиться».

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

В октябре 2022 года Додик после победы на выборах на пост президент Республики Сербской пообещал сотрудничать с Россией.

В январе этого года Додик вручил Путину орден Республики Сербской. Он объяснил награждение тем, что президент России поддерживает Дейтонское соглашение, благодаря которому создана Босния и Герцеговина. «А как крупные европейские страны объяснят, что на пике санкций против России у некоторых из них даже наблюдается повышенный уровень товарооборота с русскими? И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — говорил Додик.

Додик находится под санкциями США с 2017 года. Минфин США считает, что он представляет серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, препятствуя выполнению Дейтонских соглашений, которые положили конец гражданской войне, а также «продолжает дестабилизирующую деятельность, злоупотребляет своими полномочиями и связан с масштабной коррупцией, которая подрывает государственные институты Боснии и Герцеговины».