Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине

Глава представительства Сербии в РФ Душко Перович, Милорад Додик, Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков (Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters)

Россия благодарит Республику Сербскую (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) за нейтральную позицию по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. РБК вел прямую трансляцию.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению. Мы благодарны вам за сдержанность», — сказал Путин.

Он отметил, что многие люди в Республике Сербской изучают русский язык и проявляют интерес к русской культуре «на государственном уровне».

Додик заявил, что Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине, а Республика Сербская не разделяет «истерический» подход западных стран к конфликту. «Россия упорно боролась за рамки безопасности и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать спецоперацию. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась», — добавил Додик.

11 мая Додик заявил, что обсудит с Путиным «важные геополитические вопросы» и экономические проекты. По его словам, он не станет обсуждать поставки оружия, но его интересует, «каким видится мир будущего» для Путина и сможет ли Республика Сербская к нему «приспособиться».

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.