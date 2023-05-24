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Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом

Губернатор Гладков: над Белгородским районом сбит беспилотник, никто не пострадал

Над Белгородским районом системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, предварительно, пострадавших нет, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — добавил он.

За полчаса до этого Гладков рассказал, что в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Никто не пострадал, повреждения получил легковой автомобиль, уточнил он. Телеграм-каналы писали, что это произошло неподалеку от железнодорожного вокзала.

22 мая в Грайворонский городской округ области проникла диверсионная группа. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спустя сутки Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек. Режим КТО был отменен. Гладков сообщал, что при атаке один человек погиб, ранения получили 13 мирных жителей, одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

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В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и «минимизировать политический эффект» от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к нападению.

В регионе в октябре прошлого года ввели режим среднего реагирования, с февраля действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того, в области введен запрет на использование беспилотников.

Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом
Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники ПВО
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