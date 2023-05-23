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Гладков сообщил о возвращении в свои дома жителей Грайворона и Головчино

Белгородский губернатор Гладков: жители Грайворона и Головчино вернулись в свои дома
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 Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Жители города Грайворон и села Головчино вернулись в свои дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что жители населенных пунктов Гора-Подол, Глотово и Козинки будут централизованно возвращены уже в ближайшее время.

Губернатор уточнил, что побывал в населенных пунктах Гора-Подол, Глотово и Козинки. «Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, все хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить», — написал Гладков.

Он уточнил, уже началось восстановление нарушенного электроснабжения и организован завоз продуктов. Однако ночью работы проводиться не будут, отметил глава региона.

22 мая губернатор сообщил, что диверсионная группа с Украины проникла в Грайвороновский городской округ, который граничит с этой страной на западе региона. Одновременно под обстрел попали свыше десяти населенных пунктов Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). В результате атаки погиб один мирный житель населенного пункта Козинки, еще одна женщина, 1941 года рождения, умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. Еще 13 человек получили ранения.

На следующий день Минобороны сообщило, что диверсанты были разгромлены — 70 человек убиты, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. Режим КТО был отменен.

Региональное правительство заявило, что силовики нашли и изъяли транспортные средства, которые использовала диверсионная группа, а также «автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы». Помимо этого, специалисты разминировали территорию от штатных и самодельных взрывных устройств.

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Вячеслав Гладков Белгородская область эвакуация Грайворон
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