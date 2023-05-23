Белгородский губернатор опроверг падение вертолета Ми-8 под Прохоровкой

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В Прохоровском районе Белгородской области не было крушения вертолета Ми-8, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

О падении вертолета ночью в Прохоровке сообщал телеграм-канал Baza, добавив, что спецслужбы проверяют эту информацию. По предварительным данным, Ми-8 мог упасть примерно в 100 км от границы, также этот инцидент не связан с проникновением диверсантов в Грайворонский округ Белгородской области. Также Baza сообщал, что спецслужбы проверяют информацию о предварительном падении Ми-8 неподалеку от села Козинка, где велись бои с диверсантами.

22 мая Гладков сообщил, что украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ, который находится на западе региона и граничит с Украиной. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов, в области был введен режим контртеррористической операции (КТО). В результате нападения погиб один мирный житель села Козинка, 13 получили ранения, одна женщина 1941 года умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации жителей из округа.

Спустя сутки Минобороны отчиталось об убийстве 70 диверсантов и уничтожении четырех БМП и пяти пикапов. Режим КТО был отменен.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не причастен к нападению. В украинской версии своего твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что цель атаки диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска, о взятии которого сообщало Минобороны 21 мая.