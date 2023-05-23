Мишустин назвал инфляцию в России самой низкой в Европе

Премьер-министр Мишустин назвал инфляцию в России в начале мая самой низкой в Европе

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении, что является минимальным показателем на начало мая среди стран Европы, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

Глава правительства отметил и низкий уровень безработицы в стране — 3,5%.

Среди других достижений России премьер-министр перечислил рост внешнеторгового оборота за 2022 год более чем на 8% — до $850 млрд, экспорт увеличился почти на 20%.

«Будем и дальше наращивать связи с дружественными государствами», — добавил Мишустин, напомнив, что это одна из ключевых задач на 2023 год, которые поставил президент России Владимир Путин.

С 2016 года в России установлена цель по инфляции на уровне 4%. Из обзора Минэкономразвития следует, что, по состоянию на 15 мая этого года рост цен в годовом выражении составил 2,3%. В ЦБ неоднократно предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года, когда цены подскочили из-за начала специальной военной операции и ввода жестких санкций.

Минэкономразвития прогнозировало существенное замедление инфляции в 2023 году. По словам главы ведомства Максима Решетникова, ожидается, что во втором квартале года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».

В еврозоне инфляция в апреле в годовом выражении составила 7,0%, в марте показатель был на уровне 6,9%.