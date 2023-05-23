Лукашенко пообещал «сорвать шкуру» с губернаторов из-за медицины в селах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал качество и доступность медицины в селах страны. На заседании с правительством по актуальным вопросам здравоохранения он пообещал наказать губернаторов, сообщает близкий к президенту телеграм-канал «Пул Первого».

«Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» — заявил Лукашенко. Он уточнил, что «ни перед чем» не остановится, чтобы навести порядок в сфере сельского здравоохранения, и раскритиковал чиновников, которые «должны принимать решения, а не мне докладывать».

Лукашенко рассказал, что по его поручению была создана независимая рабочая группа, куда вошли специалисты в сфере медицины, которые «объехали практически всю Беларусь, и многие негативные факты, на которые указывали люди, подтвердились». Лукашенко рассказал, что правительство прислало ему отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера, и также раскритиковал их: «Наверное, забыли, где работают».

Ссылаясь на отчет рабочей группы, Лукашенко сказал, что его удивляют «вопиющие проблемы бардака в больницах», где «стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются». Он потребовал, чтобы медицинские учреждения стали образцом санитарии, отметив, что в педиатрических отделениях «не ваши дети, но это мои дети».

В начале мая Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии, а ранее не пришел на завтрак иностранных лидеров, устроенный Кремлем по случаю 9 мая. После этого в Сети появились сообщения о проблемах со здоровьем у Лукашенко. 15 мая он приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, его левая кисть была перевязана.